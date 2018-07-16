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В Кирове задержали мужчину, который пытался залезть в разбитое окно к девушке
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

В Кирове задержали мужчину, который пытался залезть в разбитое окно к девушке 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Инцидент произошел утром 16 июля на улице Лепсе. Очевидцами неоднозначного поступка мужчины стали соседи, которые вызвали полицию.
Как сообщается в одной из групп соцсетей, молодой человек разбил окно и пытался проникнуть через него в квартиру, хозяйкой которой является его сожительница. По предположению местных жителей, она выгнала мужчину из дома, поэтому тот решился на такой поступок.
Однако его действия не имели положительного результата. Мужчина лишь получил множественные порезы от осколков стекла. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали кировчанина.
Подробности инцидента выясняются.
Фото — 1istochnik.ru
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