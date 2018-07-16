Женщина из Карелии купила квартиру и отказалась оформить ее на внука

Жительница Карелии за бюджетные деньги купила квартиру и не стала включать долю в собственность внука.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, суд удовлетворил иск прокурора Олонецкого района к местной жительнице о признании за ее несовершеннолетним внуком права собственности на долю в принадлежащей ей квартире.

Ранее женщина получила деньги из бюджета для того, чтобы купить квартиру для себя и членов своей семьи, в том числе внука.

Однако после покупки квартиры, долю в собственность внука она не оформила, нарушив тем самым его конституционное право на жилище.

В суде ответчица признала свою неправоту и согласилась с требованиями прокурора. Суд обязал ее оформить долевую собственность ребенка на жилое помещение в срок до 2 октября нынешнего года.