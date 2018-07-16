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Около 4,6 млрд руб. составил ущерб из-за незаконного вывоза мусора на войсковой полигон в Наро-Фоминске
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

Около 4,6 млрд руб. составил ущерб из-за незаконного вывоза мусора на войсковой полигон в Наро-Фоминске 

Агентство «Москва» 1 час назад
Уголовное дело по факту незаконного предпринимательства при вывозе мусора в Подмосковье возбуждено по результатам проверки Московской городской военной прокуратуры. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе надзорного ведомства.
Как пояснили в пресс-службе, в 2015-2017 гг. созданная коммерческим директором благотворительного фонда «Благовест» организованная группа незаконно завезла и разместила на территории войскового полигона в городском округе Наро-Фоминск почти 500 тыс. куб. м отходов производства и потребления, относящихся к IV классу опасности. «При этом сообщники получили от такой деятельности не менее 39 млн руб., но уклонились от выплаты соответствующих платежей и пошлин», — пояснили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что в результате несанкционированного размещения отходов на полигоне и их проникновения в почву окружающей среде причинен вред на сумму не менее 4,6 млрд руб.
По данному факту Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Подмосковью возбудило уголовное дело о незаконном предпринимательстве, совершенном организованной группой. Материалы проверки в отношении должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию полигона, направили в военные следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
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