Около 4,6 млрд руб. составил ущерб из-за незаконного вывоза мусора на войсковой полигон в Наро-Фоминске

Уголовное дело по факту незаконного предпринимательства при вывозе мусора в Подмосковье возбуждено по результатам проверки Московской городской военной прокуратуры. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе надзорного ведомства.

Как пояснили в пресс-службе, в 2015-2017 гг. созданная коммерческим директором благотворительного фонда «Благовест» организованная группа незаконно завезла и разместила на территории войскового полигона в городском округе Наро-Фоминск почти 500 тыс. куб. м отходов производства и потребления, относящихся к IV классу опасности. «При этом сообщники получили от такой деятельности не менее 39 млн руб., но уклонились от выплаты соответствующих платежей и пошлин», — пояснили в прокуратуре

В надзорном ведомстве добавили, что в результате несанкционированного размещения отходов на полигоне и их проникновения в почву окружающей среде причинен вред на сумму не менее 4,6 млрд руб.