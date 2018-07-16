Жителя Якутии осудили на 10 лет колонии за хищение средств дольщиков

ЯКУТСК , 16 июля. / ТАСС /. Якутский городской суд приговорил к десяти годам колонии застройщика, похитившего средства 46 дольщиков на сумму почти 35 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры

"Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима ", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").

По данным прокуратуры, в 2012-2013 году застройщик в сговоре со своей подругой размещали объявления о строительстве гаражных боксов с жилыми надстройками и многоквартирных каркасных домов в одном из микрорайонов Якутска. «Ими заключены договоры на строительство с 46 гражданами на общую сумму 34 млн 845 тыс. рублей, которые похищены», — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении его подруги выделено в отдельное производство из-за тяжелого заболевания, оно находится на стадии предварительного расследования.