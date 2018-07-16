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Жителя Якутии осудили на 10 лет колонии за хищение средств дольщиков
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

Жителя Якутии осудили на 10 лет колонии за хищение средств дольщиков 

ТАСС 1 час назад
ЯКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Якутский городской суд приговорил к десяти годам колонии застройщика, похитившего средства 46 дольщиков на сумму почти 35 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
"Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").
По данным прокуратуры, в 2012-2013 году застройщик в сговоре со своей подругой размещали объявления о строительстве гаражных боксов с жилыми надстройками и многоквартирных каркасных домов в одном из микрорайонов Якутска. «Ими заключены договоры на строительство с 46 гражданами на общую сумму 34 млн 845 тыс. рублей, которые похищены», — сообщили в прокуратуре.
Уголовное дело в отношении его подруги выделено в отдельное производство из-за тяжелого заболевания, оно находится на стадии предварительного расследования.
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