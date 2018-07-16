В Красноярске оштрафовали виновных в обрушении козырька на женщину

Представителей красноярской УК, по вине которых обрушился подъездный козырёк на женщину, оштрафовали на 160 тысяч рублей. Информацию сообщили в СК РФ по краю.

Напомним, зимой прошлого года на проспекте Красноярский рабочий, 191, у третьего подъезда на женщину обрушился козырёк. Она получила тяжёлые травмы и долгое время находилась на лечении.

Следователи установили, что виновными в ЧП являются сотрудники дирекции ООО УК «ЖСК» по Свердловскому району. Не смотря на то, что в управляющую компанию обращались жители с жалобами на аварийное состояние козырька, администрация не предпринимала никаких мер. Также она игнорировала информацию подрядной организации, которая подтверждала опасность строения.

«В отношении обвиняемых назначены меры уголовно-правового характера в виду судебного штрафа в размере 80 тысяч рублей каждому», — пояснили в краевом СК.