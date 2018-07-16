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В Красноярске оштрафовали виновных в обрушении козырька на женщину
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

В Красноярске оштрафовали виновных в обрушении козырька на женщину 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Представителей красноярской УК, по вине которых обрушился подъездный козырёк на женщину, оштрафовали на 160 тысяч рублей. Информацию сообщили в СК РФ по краю.
Напомним, зимой прошлого года на проспекте Красноярский рабочий, 191, у третьего подъезда на женщину обрушился козырёк. Она получила тяжёлые травмы и долгое время находилась на лечении.
Следователи установили, что виновными в ЧП являются сотрудники дирекции ООО УК «ЖСК» по Свердловскому району. Не смотря на то, что в управляющую компанию обращались жители с жалобами на аварийное состояние козырька, администрация не предпринимала никаких мер. Также она игнорировала информацию подрядной организации, которая подтверждала опасность строения.
«В отношении обвиняемых назначены меры уголовно-правового характера в виду судебного штрафа в размере 80 тысяч рублей каждому», — пояснили в краевом СК.
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