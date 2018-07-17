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Удмуртские приставы за полгода арестовали имущество неплательщиков алиментов на 38,3 млн рублей
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Удмуртские приставы за полгода арестовали имущество неплательщиков алиментов на 38,3 млн рублей 

Rambler News Service 57 минут назад
Фото: d-kvadrat.ru
В Удмуртии по итогам первой половины года судебные приставы произвели 521 арест имущества неплательщиков алиментов на общую сумму 38,3 млн руб., пишет Udm-info.ru со ссылкой на региональное управление ФССП.
За отчетные период удмуртские приставы составили 823 протокола об административных правонарушениях, по их материалам в отношении алиментщиков было возбуждено 377 уголовных дел.
Также 906 должников привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя.
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