Удмуртские приставы за полгода арестовали имущество неплательщиков алиментов на 38,3 млн рублей

Удмуртии по итогам первой половины года судебные приставы произвели 521 арест имущества неплательщиков алиментов на общую сумму 38,3 млн руб., пишет Udm-info.ru со ссылкой на региональное управление ФССП.

За отчетные период удмуртские приставы составили 823 протокола об административных правонарушениях, по их материалам в отношении алиментщиков было возбуждено 377 уголовных дел.

Также 906 должников привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя.