Удмуртские приставы за полгода арестовали имущество неплательщиков алиментов на 38,3 млн рублей 

В Удмуртии по итогам первой половины года судебные приставы произвели 521 арест имущества неплательщиков алиментов на общую сумму 38,3 млн руб., пишет Udm-info.ru со ссылкой на региональное управление ФССП.
За отчетные период удмуртские приставы составили 823 протокола об административных правонарушениях, по их материалам в отношении алиментщиков было возбуждено 377 уголовных дел.
Также 906 должников привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя.