В организации преступного наркосообщества обвиняются 23 жителя Башкирии

Прокуратура Башкирии передала в суд уголовное дело по обвинению 23 участников преступного наркосообщества в возрасте от 19 до 45 лет. Как сообщает надзорное ведомство, в зависимости от степени участия они обвиняются в участии в преступном сообществе (ч.2 ст.210 УК РФ), покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном и особо крупном размерах (ч.3 ст.30 — ч.ч. 4,5 ст.228.1 УК РФ), и использовании заведомо подложного документа (ч.3 ст.327 УК РФ).

Стерлитамаке и По версии следствия, в 2016 году был создан интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков в Уфе Салавате . Также была организована его реклама на других ресурсах. Позже через соцсети в преступную деятельность вовлекли остальных фигурантов уголовного дела. Двое из них — граждане Украины , которые по указанию руководителя группы прибыли из Москвы в Уфу.

— В соответствии с отведёнными им ролями несколько злоумышленников отвечали за подбор участников преступного сообщества. Остальные сообщники выступали «операторами», ответственными за общение с потребителями через Интернет-приложения, и «курьерами», в чьи обязанности входило получение, фасовка и последующее размещение наркотиков в тайниках, — пояснили в прокуратуре Башкирии.

В начале прошлого года правоохранители пресекли деятельность сообщества. Полицейские изъяли у подозреваемых более 6,6 кг запрещенных веществ. Также обнаружены электронные весы, более 5,5 тысяч пустых полимерных пакетиков, несколько рулонов фольги и скотча, предназначенных для взвешивания и расфасовки наркотиков. У одного из членов преступной группы нашли поддельные водительские права.

В настоящее время большинство обвиняемых находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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