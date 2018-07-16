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Жительница Шумихи присвоила себе миллионы тестя
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

Жительница Шумихи присвоила себе миллионы тестя 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Курганский областной суд поставил точку в деле 44-летней жительницы Шумихи. Женщина решила присвоить себе «немного» денег бывшего свекра и воспользовалась служебным положением, а также доверительными с ним отношениями. Осужденная работала одновременно бухгалтером и управляющей в магазине, принадлежащим ее бывшему свекру, поэтому легко смогла завладеть денежными средствами со счета родственника. Используя электронные ключи и доступ к программам Сбербанка России, она присвоила крупную сумму денег, находящиеся на расчетном счете потерпевшего.
Ранее Шумихинский районный суд уже рассматривал дело «предприимчивой» снохи, назначив ей условное наказание с компенсацией более 4 миллионов рублей.
Ни сторона защиты, ни гособвинитель оказались недовольны таким решением и подали апелляцию в Курганский городской суд. Рассмотрев дело по существу, апелляционная инстанция переквалифицировала действия осужденной из «мошенничества» в «присвоение и растрату», совершенное в особо крупном размере. Однако, на наказание это не повлияло, женщине также придется вернуть бывшему тестю его миллионы и четыре года примерно себя вести.
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