Жительница Шумихи присвоила себе миллионы тестя

Курганский областной суд поставил точку в деле 44-летней жительницы Шумихи. Женщина решила присвоить себе «немного» денег бывшего свекра и воспользовалась служебным положением, а также доверительными с ним отношениями. Осужденная работала одновременно бухгалтером и управляющей в магазине, принадлежащим ее бывшему свекру, поэтому легко смогла завладеть денежными средствами со счета родственника. Используя электронные ключи и доступ к программам Сбербанка России , она присвоила крупную сумму денег, находящиеся на расчетном счете потерпевшего.

Ранее Шумихинский районный суд уже рассматривал дело «предприимчивой» снохи, назначив ей условное наказание с компенсацией более 4 миллионов рублей.

Ни сторона защиты, ни гособвинитель оказались недовольны таким решением и подали апелляцию в Курганский городской суд. Рассмотрев дело по существу, апелляционная инстанция переквалифицировала действия осужденной из «мошенничества» в «присвоение и растрату», совершенное в особо крупном размере. Однако, на наказание это не повлияло, женщине также придется вернуть бывшему тестю его миллионы и четыре года примерно себя вести.