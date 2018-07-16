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Полиция проверяет информацию о травмировании школьника при нападении собаки в лифте дома в Зеленограде
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Полиция проверяет информацию о травмировании школьника при нападении собаки в лифте дома в Зеленограде 

Агентство «Москва» 1 час назад
В Зеленограде собака напала на подростка в лифте жилого дома. Пострадавший получил укусы и перелом пальца, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, инцидент произошел 14 июля. В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что в лифте жилого дома в 9-м мкр-не собака напала на ее 14-летнего сына. Женщина попросила принять меры к хозяину животного.
«В воскресенье, 15 июля, в детскую поликлинику обратился мальчик, ставший жертвой нападения. У него диагностировали укусы кисти и бедра, а также открытый перелом большого пальца на правой руке. Школьник заявил, что знает собаку, которая покусала его, но с хозяином он не знаком», — пояснил источник.
По данному факту полиция проводит проверку, устанавливается хозяин пса.
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