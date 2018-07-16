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Житель Кирово-Чепецка избивал свою мать-инвалида: женщина отказывалась давать деньги на спиртное
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

Житель Кирово-Чепецка избивал свою мать-инвалида: женщина отказывалась давать деньги на спиртное 

Vyatka-grad.ru 29 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
На протяжении длительного времени мужчина испытывал неприязнь к собственной матери.
Она отказывалась покупать ему спиртные напитки и не давала денег на приобретение спиртного.
Кроме того, пытаясь наставить сына на «путь истинный», постоянно попрекала его из-за частых выпивок.
В ответ мужчина становился агрессивным и регулярно избивал свою пожилую мать, 1942 года рождения, которая также находилась на инвалидности и нуждалась в уходе.
Добавим, что мужчина уже был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений в отношении матери.
На суде в последнем слове подсудимый заявил следующее: «Прости меня, мама, но я не могу иначе, поскольку я алкоголик».
Приговором Кирово-Чепецкого районного суда от 11.07.2018 года мужчина признан виновным и осужден по ст. 117 ч.2 п. «г» УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строго режима (приговор не вступил в законную силу).
Фото — tmbw.ru
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