Под Сургутом пенсионера, застрелившего двух человек. осудили на 20 лет

Ранее Следственный комитет сообщал об инциденте, который произошел в марте прошлого года на территории садового товарищества «Вихрь» в Сургутском районе. Вооружившись самодельным обрезом, 62-летний пенсионер на почве личной неприязни застрелил соседа по даче, а также женщину, которая с семьей приехала в гости к погибшему. Кроме того, по данным следствия, он пытался убить ее супруга и ребенка. Довести преступление до конца пенсионер не смог — мужчина оказал сопротивление, выбив ружье из рук стрелка и связав его.

В ведомстве также отмечали, что в течение года, пока велось расследование, он находился под стражей. За это время следователи провели ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрические, показавшие, что пенсионер является вменяемым, в момент преступлений он осознавал опасность своих действий.

Действия стрелка суд квалифицировал по трем статьям Уголовного кодекса РФ : незаконное ношение оружия, убийство двух человек и покушение на двойное убийство. При этом суд признал смягчающим обстоятельством тот факт, что пенсионер полностью признал вину, раскаялся в содеянном и активно способствовал расследованию.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет без штрафа… с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима ", — говорится в сообщении суда Югры.

По информации местных СМИ, в результате стрельбы погибли директор агентства недвижимости, а также сотрудница крупной нефтегазовой компании.