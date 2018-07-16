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Иркутянка поблагодарила полицейских, оперативно вернувших похищенную машину
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

Иркутянка поблагодарила полицейских, оперативно вернувших похищенную машину 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
В Иркутске в полицию со словами благодарности обратилась местная жительница. Она рассказала, что хочет выразить свою признательность сотрудникам уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Иркутское». Трое оперативников этого подразделения менее чем за сутки нашли и передали ей и ее супругу автомобиль «Тойота Спасио», похищенный угонщиками.
Женщина просила передать полицейским свое восхищение проявленным высоким профессионализмом сыщиков, сумевших в кратчайшие сроки вернуть семейной паре их единственное средство передвижения.
Полицейские настоятельно рекомендуют владельцам автомобилей более надежно защищать свои транспортные средства, оснащая их передовыми технологиями. В этих целях эффективнее использовать современные диалоговые автосигнализации вкупе с механическими противоугонными средствами. Наряду с этим следует обратить внимание на услуги охраняемых парковок, страховых компаний.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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