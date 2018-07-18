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Кемеровская прокуратура обжаловала арест пожарного по делу о ТЦ «Зимняя вишня»
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Кемеровская прокуратура обжаловала арест пожарного по делу о ТЦ «Зимняя вишня» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
ТАСС, 18 июля. Прокуратура обжаловала постановление об аресте руководителя службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопажарной службы (ФПС) по Кемеровской области Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности при тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек. Об этом в среду сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерова.
"Принято апелляционное представление прокуратуры Кемеровской области на постановление Центрального районного суда Кемерова от 10 июля 2018 года, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бурсина А. С", — говорится в сообщении.
Адвокат Бурсина также направила в суд апелляцию на постановление об аресте.
Бурсина арестовали до 7 сентября по ходатайству следствия. В суде представитель прокуратуры не согласился с требованием СК, сообщив, что ведомство считает достаточной мерой пресечения домашний арест.
О пожаре
Бурсина задержали 7 июля, он стал 11-м фигурантом расследования о пожаре в ТЦ. По версии следствия, он, действуя в нарушение требований федерального закона «О пожарной безопасности» и боевого устава подразделений пожарной охраны, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте пожара, а также проведение разведки надлежащим образом. В результате при пожаре в здании торгового центра погибли люди.
В марте Бурсин, который со своим подразделением первым прибыл к месту пожара, сообщил ТАСС, что спасателей никто не встретил и не дал понять, сколько людей внутри — ни охраны, ни администрации на месте не было.
На сайте Change.org была размещена петиция в защиту Бурсина. Обращение подписали почти 70 тыс. человек. По данным ГУ МЧС по региону, Бурсин служит в пожарной охране с 1993 года, он прошел путь от пожарного до начальника службы пожаротушения первого отряда ФПС Кемеровской области.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят еще десять человек.
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