За сбыт и хранение 92 грамм марихуаны жителя Вольска приговорили к девяти годам заключения 

В феврале сотрудники полиции под видом потребителей купили у 50-летнего С. Гаврюшина три грамма марихуаны. После задержания в его доме также обнаружили 88,6 грамм наркотика. Изъятое зелье было расценено как в особо крупном размере. На мужчину возбудили уголовное дело за незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Вольский районный суд согласился с доводами обвинения и приговорил Гаврюшина к девяти годам колонии строгого режима, сообщил Вольск.ру. Ранее в Саратове по подозрению в продаже наркотиков задержали молодого человека. Он пытался на автомобиле задавить двух полицейских.