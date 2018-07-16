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В Уфе избили и изнасиловали студентку
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

В Уфе избили и изнасиловали студентку 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе избили, а затем изнасиловали 17-летнюю студентку первого курса одного из колледжей. Об этом сообщает источник ГорОбзор.ру. По его данным, в правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей.
— Как рассказала женщина, инцидент произошел ночью. По ее информации, развратные действия сексуального характера нанес мужчина, который проживал в одном из соседних домов, — добавил собеседник.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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