В Уфе избили и изнасиловали студентку

Уфе избили, а затем изнасиловали 17-летнюю студентку первого курса одного из колледжей. Об этом сообщает источник ГорОбзор.ру. По его данным, в правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей.

— Как рассказала женщина, инцидент произошел ночью. По ее информации, развратные действия сексуального характера нанес мужчина, который проживал в одном из соседних домов, — добавил собеседник.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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