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Кемеровчанка из ревности убила мужа ножом
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

Кемеровчанка из ревности убила мужа одним ударом ножа в сердце 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жительница Кемерово предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа, который скончался от удара ножом в сердце, причиной трагедии стала ревность, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным ведомства, инцидент произошел, когда супруги в компании знакомых продолжительное время отмечали новогодние праздники. За распитием спиртного начались конфликты.
"Между обвиняемой и супругом возникла ссора, причиной которой стала ревность. Женщина, не разбираясь в обстоятельствах, тут же взяла нож и ударила 54-летнего супруга в сердце. Мужчина умер на месте преступления", — говорится в сообщении.
Следствие отмечает, что женщина расправилась с мужем на глазах у родственников. При этом в ходе предварительного расследования она не признала вину, убеждая следователя, что муж сам упал на нож.
"Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении 43-летней жительницы Центрального района областного центра направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавили в ведомстве.
Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ предусматривает в качестве максимального наказания до 15 лет лишения свободы.
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