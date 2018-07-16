Кемеровчанка из ревности убила мужа ножом

Кемеровчанка из ревности убила мужа одним ударом ножа в сердце

По данным ведомства, инцидент произошел, когда супруги в компании знакомых продолжительное время отмечали новогодние праздники. За распитием спиртного начались конфликты.

"Между обвиняемой и супругом возникла ссора, причиной которой стала ревность. Женщина, не разбираясь в обстоятельствах, тут же взяла нож и ударила 54-летнего супруга в сердце. Мужчина умер на месте преступления", — говорится в сообщении.

Следствие отмечает, что женщина расправилась с мужем на глазах у родственников. При этом в ходе предварительного расследования она не признала вину, убеждая следователя, что муж сам упал на нож.

"Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении 43-летней жительницы Центрального района областного центра направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавили в ведомстве.