В Вологде пройдет суд над пенсионеркой, убившей мужчину 35 ударами ножа

Согласно данным, 22 апреля обвиняемая встретила мужчину у магазина, где он просил у прохожих денег. Женщина пожалела его и позвала к себе. После совместного распития алкоголя, потерпевший начал приставать к обвиняемой, та взяла нож и нанесла мужчине около 35 ударов в шею и по лицу. Мужчина скончался на месте от кровопотери.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летней женщины. Она обвиняется в убийстве 58-летнего мужчины, которого ранее пригласила в гости… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что женщина проходила экспертизу в психиатрическом стационаре, однако отклонений не выявлено.