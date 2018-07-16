Ещё
В Вологде пройдет суд над пенсионеркой, убившей мужчину 35 ударами ножа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

В Вологде пройдет суд над пенсионеркой, убившей мужчину 35 ударами ножа 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пенсионерка, обвиняемая в убийстве мужчины, которого пригласила в гости и затем нанесла ему около 35 ударов ножом, предстанет перед судом в Вологде, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.
Согласно данным, 22 апреля обвиняемая встретила мужчину у магазина, где он просил у прохожих денег. Женщина пожалела его и позвала к себе. После совместного распития алкоголя, потерпевший начал приставать к обвиняемой, та взяла нож и нанесла мужчине около 35 ударов в шею и по лицу. Мужчина скончался на месте от кровопотери.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летней женщины. Она обвиняется в убийстве 58-летнего мужчины, которого ранее пригласила в гости… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что женщина проходила экспертизу в психиатрическом стационаре, однако отклонений не выявлено.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией66
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»275
Трамп разозлился на Путина из-за видео172
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина11
Россиянка облила болтливую подругу кислотой11
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение