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Более 250 тысяч рублей украли у нижегородских пенсионеров две жительницы Липецка
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Более 250 тысяч рублей украли у нижегородских пенсионеров две жительницы Липецка 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
В Советский районный суд Нижнего Новгорода направлено уголовное дело в отношении 31-летней и 24-летней жительниц Липецка. Женщины обвиняются в кражах, совершенных по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданам.
Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
По версии следствия, в течение нескольких дней февраля 2018 года в дневное время на территории Советского и Нижегородского районов злоумышленники представлялись пожилым людям работниками социальных служб и предлагали проверить состояние здоровья.
После проникновения в жилища потерпевших одна из женщин отвлекала внимание хозяев квартиры, а другая тайно похищала денежные средства и имущество престарелых.
Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 250 тысяч рублей., совершенные с незаконным проникновением в жилище
Прокуратурой г. Н. Новгорода утверждено обвинительное заключение в отношении обвиняемых в совершении 3 корыстных преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ ().
В ходе предварительного следствия установлено, что женщины, преследуя корыстные намерения, вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств престарелых граждан.
Обвиняемые свою вину в совершенных преступлениях признали в полном объеме.
Уголовное дело прокуратурой города направлено в Советский районный суд г. Н. Новгорода для рассмотрения по существу.
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
За совершение данных преступлений уголовным законом предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.
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