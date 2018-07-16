Более 250 тысяч рублей украли у нижегородских пенсионеров две жительницы Липецка

В Советский районный суд Нижнего Новгорода направлено уголовное дело в отношении 31-летней и 24-летней жительниц Липецка . Женщины обвиняются в кражах, совершенных по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданам.

Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, в течение нескольких дней февраля 2018 года в дневное время на территории Советского и Нижегородского районов злоумышленники представлялись пожилым людям работниками социальных служб и предлагали проверить состояние здоровья.

После проникновения в жилища потерпевших одна из женщин отвлекала внимание хозяев квартиры, а другая тайно похищала денежные средства и имущество престарелых.

Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 250 тысяч рублей., совершенные с незаконным проникновением в жилище

Прокуратурой г. Н. Новгорода утверждено обвинительное заключение в отношении обвиняемых в совершении 3 корыстных преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ ().

В ходе предварительного следствия установлено, что женщины, преследуя корыстные намерения, вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств престарелых граждан.

Обвиняемые свою вину в совершенных преступлениях признали в полном объеме.

Уголовное дело прокуратурой города направлено в Советский районный суд г. Н. Новгорода для рассмотрения по существу.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За совершение данных преступлений уголовным законом предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.