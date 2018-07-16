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В Нижнем возбуждены дела по факту перевода 38 млн рублей за границу
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

В Нижнем возбуждены дела по факту перевода 38 млн рублей за границу 

АиФ Нижний Новгород 47 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Три уголовных дела возбуждено по факту вывода более 38 млн рублей на иностранные счета, сообщает прокуратура Нижегородской области.
Прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода провела проверку сведений о выводе средств юридических лиц за границу. Установлено, что в 2016 году неизвестные лица с помощью подложных документов (заявление о принятии договора займа, договора цессии и других) посредством инициирования судебных решений совершили перевод крупной сумму денег на счета иностранных нерезидентов.
По итогам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности) и два уголовных дела по п. «а» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
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