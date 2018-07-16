В Нижнем возбуждены дела по факту перевода 38 млн рублей за границу

Три уголовных дела возбуждено по факту вывода более 38 млн рублей на иностранные счета, сообщает прокуратура Нижегородской области

Прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода провела проверку сведений о выводе средств юридических лиц за границу. Установлено, что в 2016 году неизвестные лица с помощью подложных документов (заявление о принятии договора займа, договора цессии и других) посредством инициирования судебных решений совершили перевод крупной сумму денег на счета иностранных нерезидентов.