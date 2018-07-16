В Солнечном неизвестные похитили Забиваку

Петербурге украли волка Забиваку, сообщает Neva.Today. Неизвестные похитили символ чемпионата мира по футболу с газона Зеленогорского шоссе в Солнечном.

180-сантиметровая фигура исчезла в период с 13 по 15 июля, причем еще до начала финального матча ЧМ.

Ущерб оценивается в 348 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения на месте происшествия отсутствуют.