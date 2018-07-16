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В Солнечном неизвестные похитили Забиваку
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

В Солнечном неизвестные похитили Забиваку 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге украли волка Забиваку, сообщает Neva.Today. Неизвестные похитили символ чемпионата мира по футболу с газона Зеленогорского шоссе в Солнечном.
180-сантиметровая фигура исчезла в период с 13 по 15 июля, причем еще до начала финального матча ЧМ.
Ущерб оценивается в 348 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения на месте происшествия отсутствуют.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.
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