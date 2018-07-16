Фигуру Забиваки украли в Петербурге

Фигуру волка Забиваки украли с шоссе в Петербурге

Фигуру талисмана чемпионата мира по футболу — волка Забиваки — высотой 1,8 м украли с Зеленогорского шоссе в Курортном районе Санкт-Петербурга . Как сообщили ТАСС в администрации района, стоимость украденной фигуры составила 348 тыс. рублей.

"Вечером 14 июля фигура еще стояла в поселке Солнечный на Зеленогорском шоссе, 15 июля обнаружили, что она пропала. Цена фигуры из пластика — 348 тыс. рублей, высота — 180 см", — сказала представитель администрации.

Она отметила, что пропажу фигуры обнаружил работник расположенного неподалеку предприятия, который сообщил об этом в полицию. По данным администрации, пластиковый талисман турнира весил несколько десятков килограммов.

"Камер наблюдения там не установлена, поэтому записи нет", — отметили в администрации.

Волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу в России , который проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Волк был нарисован студенткой из Томска Екатериной Бочаровой и победил в голосовании за выбор талисмана в 2016 году.

Забивака использовался для брендирования официальной продукции чемпионата мира по футболу, а его фигуры были установлены в городах-организаторах турнира.