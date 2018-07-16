Ещё
Нижегородская фирма незаконно вывела из России более 38 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»

Нижегородская фирма незаконно вывела из России более 38 млн рублей 

Newsroom24 49 минут назад
Фото: Newsroom24
Прокуратурой Автозаводского района Нижнего Новгорода в ходе проверки установлено, что 2016 году неизвестными лицами совершена операция по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в размере свыше 38 млн рублей на счета иностранных нерезидентов.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вывод осуществлялся посредством инициирования судебных решений с использованием подложных договора займа, договора цессии и ряда других фальсифицированных документов.
В настоящее время возбуждены два уголовных дела по статьям «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности».
Расследование продолжается.
Newsroom24: последние новости
Осужден 37-летний нижегородец, едва не убивший мужа коллеги по работе Убийство 22-летней Оксаны Кибардиной раскрыто в Нижнем Новгороде 41-летнего нижегородца осудят за изнасилование бывшей сожительницы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разозлился на Путина из-за видео121
Глава Хорватии вступилась за Россию94
Лепс опозорился на свадьбе друга83
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»32
Песков рассказал о новом российском оружии103
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение