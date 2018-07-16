Нижегородская фирма незаконно вывела из России более 38 млн рублей

Прокуратурой Автозаводского района Нижнего Новгорода в ходе проверки установлено, что 2016 году неизвестными лицами совершена операция по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в размере свыше 38 млн рублей на счета иностранных нерезидентов.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вывод осуществлялся посредством инициирования судебных решений с использованием подложных договора займа, договора цессии и ряда других фальсифицированных документов.

В настоящее время возбуждены два уголовных дела по статьям «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности».

Расследование продолжается.