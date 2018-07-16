В Самарской области мать лишили свободы за долг перед сыновьями в 1,2 миллиона рублей

Женщине назначили наказание в виде 4 месяцев лишения свободы

Жительница Самарской области отправится в колонию за неисполнение родительских обязательств. Женщина задолжала двум своим сыновьям более миллиона рублей. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

— 42-летняя гражданка А. по решению суда должна была выплачивать алименты двум своим детям. Но уклонялась от этой обязанности без уважительных причин, не оказывала детям никакой материальной и иной помощи, — рассказали приставы.

В первый раз нерадивую мать наказали за неуплату алиментов обязательными работами на срок 50 часов. Однако и после этого она не изменила своё поведение. В результате сумма долга составила 1 миллион 200 тысяч рублей. В отношении А. возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Дело передали в суд. Судья назначил женщине наказание в виде четырех месяцев лишения свободы. Этот срок ей придётся провести в колонии-поселении.