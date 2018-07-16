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В Нолинске суд запретил эксплуатацию торгового центра «Тройка»
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В Нолинске суд запретил эксплуатацию торгового центра «Тройка» 

Vyatka-grad.ru 51 минуту назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Прокуратура Нолинского района с привлечением сотрудников регионального управления МЧС России провела проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности индивидуальным предпринимателем при эксплуатации торгового центра «Тройка», расположенного в Нолинске.
В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения закона, в том числе факт использования здания торгового центра без разрешения на ввод его в эксплуатацию.
По данному факту прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием приостановить эксплуатацию здания торгового центра, обязать собственника устранить нарушения закона.
«Нолинский районный суд признал исковые требования прокурора района законными и обоснованными, запретил эксплуатацию здания торгового центра до получения разрешения на ввод его в эксплуатацию», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Решение суда обращено к немедленному исполнению, не вступило в законную силу.
Фото — bryansktv.ru
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