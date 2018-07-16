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Следователи завели уголовное дело после безвестного исчезновения подростка в Ноябрьске
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Следователи завели уголовное дело после безвестного исчезновения подростка в Ноябрьске 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
В Ноябрьске следователями возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка. Напомним, информация об исчезновении 17-летнего Гаджимурада Минатуллаева поступила в правоохранительные органы 26 июня. По данным следствия, в начале июля несовершеннолетний находился в Томской области, где арендовал номер в гостинице.
«На сегодня у органов предварительного следствия имеются основания полагать, что в отношении несовершеннолетнего было совершено преступление, связанное с лишением его жизни. Всвязи с тем, что до настоящего времени местонахождение его определено не было принято решение о возбуждении уголовного дела», — рассказал «Ноябрьск 24» следователь-криминалист Владимир Чупахин.
Известно также, что у пропавшего Гаджимурада при себе была некоторая сумма денег. Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся оперативные мероприятия, которые позволят выяснить, где может находиться пропавший подросток, проверяется движение денег по его банковским картам и отслеживаются сигналы мобильного телефона.
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