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Жительница Архангельска бессовестно обкрадывала пожилых людей
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Жительница Архангельска бессовестно обкрадывала пожилых людей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам прокуратуры Вологодской области, жительница Поморья, обманывая пожилых людей, воровала у них деньги. Инциденты происходили в начале этого года (примерно в январе и феврале). Как пишут «Невские новости», женщина обращалась к пенсионерам под предлогом того, что пожилым людям необходимо поменять купюры старого образца, которые были у них, на новые. Кроме того, местная жительница брала их деньги, чтобы якобы переписать номера банкнот. Однако мошенница возвращала пенсионерам уже фальшивые деньги, а настоящие забирала себе. Жительница Архангельска совершала преступные действия в столице Вологодской области. По подсчетам правоохранительных органов она обманула пять местных жителей и укала у них около 350 тысяч рублей. Между тем, полиция смогла обнаружить и задержать аферистку. Более того, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Его рассмотрением займется Вологодский городской суд. Женщине грозит штраф до 800 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до двух лет. Ранее в «ФедералПресс» писали о том, что жительница Вологды незаконно потратила свой материнский капитал. В связи с чем, суд обязал женщину вернуть в бюджет незаконно потраченные денежные средства.
Фото: pixabay.com.
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