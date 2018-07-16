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В Петербурге внук жестоко расправился с бабушкой
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В Петербурге внук жестоко расправился с бабушкой 

Рамблер 1 час назад
Фото: letnews.ru
В Санкт-Петербурге внук убил бабушку и надругался над ее трупом. Об этом сообщает издание «Невские новости».
По данным издания, мужчина (его возраст не уточняется) жил в квартире с матерью и бабушкой 1925 года рождения.
В ночь на 16 июля мать мужчины вернулась домой, но дверь ей никто не открыл. Женщине пришлось вызвать спасателей. Сотрудники МЧС поднялись на пожарной лестнице к окну квартиры и увидели тело пенсионерки, над которым стоял мужчина. Спасатели вызвали сотрудников полиции.
По данным «Невских новостей», правоохранители выяснили, что мужчина, недавно покинувший психиатрическую клинику, вырезал и съел глаза родственницы, а затем надругался над ее телом.
Мужчину задержали, сейчас с ним работают следователи.
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