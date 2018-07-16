В Петербурге внук жестоко расправился с бабушкой

Санкт-Петербурге внук убил бабушку и надругался над ее трупом. Об этом сообщает издание «Невские новости».

По данным издания, мужчина (его возраст не уточняется) жил в квартире с матерью и бабушкой 1925 года рождения.

В ночь на 16 июля мать мужчины вернулась домой, но дверь ей никто не открыл. Женщине пришлось вызвать спасателей. Сотрудники МЧС поднялись на пожарной лестнице к окну квартиры и увидели тело пенсионерки, над которым стоял мужчина. Спасатели вызвали сотрудников полиции.

По данным «Невских новостей», правоохранители выяснили, что мужчина, недавно покинувший психиатрическую клинику, вырезал и съел глаза родственницы, а затем надругался над ее телом.

Мужчину задержали, сейчас с ним работают следователи.