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Задержан предполагаемый убийца Максима Стародубова
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Задержан предполагаемый убийца Максима Стародубова 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Башкирии задержан подозреваемый в убийстве 34-летнего жителя Стерлитамака Максима Стародубова. Как сообщают региональные СМИ, им оказался житель Ишимбая.
По предварительным данным, утром 3 июля погибший поехал на встречу с покупателем, которому он собирался продать свой автомобиль. Им оказался злоумышленник, который собрался убить водителя, а машину продать на запчасти. Задержанный нанес мужчине несколько ударов ножом, а когда он попытался сбежать, выстрелил из обреза. Автомобиль подозреваемый отогнал в гараж родственников, а тело спрятал в одном из заброшенных гаражей Ишимбая.
Напомним, 33-летнего Максима Стародубова искали с 3 июля. У мужчины остались жена и дети.
Ранее ГорОбзор.ру сообщал, что в убийстве Максима Стародубова подозревается рецидивист из Ишимбая. Про подозреваемого было известно, что он трижды ранее был судим — за умышленное причинение вреда здоровью (ст. 111 ч.4 УК РФ), кражу (ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ).
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