Уголовное дело завели на травившую детей «Золушку» в Екатеринбурге 

Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями руководством школьно‐базовой столовой «Золушка». Об этом сообщила пресс‐служба следственного управления СКР по Свердловской области.
«По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», — сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, руководство предприятия с 2016 по 2017 годы покупало по завышенной стоимости товары и продукты питания на общую сумму более 115 миллионов рублей. Как сообщил «Интерфакс», в ряде случаев стоимость завышалась до 290%.
Так, сливочное масло купили на три миллиона дороже, куриное филе — на 4,2 миллиона рублей, чем должны были. Известно, что «Золушка» приобретала продукцию у трех предприятий, которые внесены в реестр Роспотребнадзора как производители фальсифицированной продукции.
Более того, руководители столовой принимали продукты без сопроводительных документов, а в платежных поручениях не было ссылок на договоры поставки, партии товара. Были случаи, когда товар, за который уже заплатили, так и не дошел до «Золушки». Предприятие поставляло продукцию в муниципальные образовательные учреждения.
Власти Екатеринбурга приватизировали скандально известный МУП «Золушка», который поставлял продукцию в муниципальные образовательные учреждения. В столовой «Золушка» не раз массово отравлялись дети.