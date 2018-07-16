Уголовное дело завели на травившую детей «Золушку» в Екатеринбурге

Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями руководством школьно‐базовой столовой «Золушка». Об этом сообщила пресс‐служба следственного управления СКР по Свердловской области.

По данным правоохранителей, руководство предприятия с 2016 по 2017 годы покупало по завышенной стоимости товары и продукты питания на общую сумму более 115 миллионов рублей. Как сообщил «Интерфакс», в ряде случаев стоимость завышалась до 290%.

Так, сливочное масло купили на три миллиона дороже, куриное филе — на 4,2 миллиона рублей, чем должны были. Известно, что «Золушка» приобретала продукцию у трех предприятий, которые внесены в реестр Роспотребнадзора как производители фальсифицированной продукции.

Более того, руководители столовой принимали продукты без сопроводительных документов, а в платежных поручениях не было ссылок на договоры поставки, партии товара. Были случаи, когда товар, за который уже заплатили, так и не дошел до «Золушки». Предприятие поставляло продукцию в муниципальные образовательные учреждения.

Власти Екатеринбурга приватизировали скандально известный МУП «Золушка», который поставлял продукцию в муниципальные образовательные учреждения. В столовой «Золушка» не раз массово отравлялись дети.