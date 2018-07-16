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В Архангельске предпринимательница торговала смертельно опасным мясом
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В Архангельске предпринимательница торговала смертельно опасным мясом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишут «Невские новости», в курице, которой торговала местная жительница, обнаружили смертельно опасную бактерию Listeria monocytogenes. Она вызывает листериоз, который может нанести вред здоровью человека.
На данный момент известно, что архангельский суд постановил взыскать с предпринимательницы штраф в размере 30 тысяч рублей. Смягчающим обстоятельством явилось то, что никто из местных жителей не пострадал из-за некачественного мяса.
Также сообщается, что местная жительница, торговавшая инфицированным мясом, не признала свою вину. Она вместе со своим адвокатом даже попыталась оспорить решение суда. Однако ведомство осталось непоколебимо. После апелляции судебный приговор остался без изменений. Причиной этому послужили результаты исследования мяса, которое провели эксперты областного Роспотребнадзора. Специалисты ведомства заключили, что такое мясо не пригодно в качестве еды и его необходимо ликвидировать.
Ранее в «ФедералПресс» писали о том, что вологодская мясоперерабатывающая компания в своей деятельности использовала умерших своей смертью животных. Правоохранительные органы уже задержали мужчин, занимающихся перевозками такого мяса, и возбудили уголовные дела по статье 238 Уголовного кодекса РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Фото: pixabay.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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