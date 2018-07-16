Суд возобновил рассмотрение дела об избиении DJ Smash

По версии следствия, в феврале в пермском ночном клубе «Дом Культуры» Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич избили Андрея Ширмана (DJ Smash). Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели. По факту случившегося было заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (статья 112 УК РФ).

Судебный процесс по делу начался 29 июня в Ленинском районном суде, трижды в нем были объявлены длительные перерывы. Первый был связан с неявкой потерпевшего, второй перерыв был назначен перед дачей показаний обвиняемыми, третий — после завершения допроса всех участников конфликта и свидетелей. Заседание было продолжено в понедельник. Ожидается, что стороны на нем перейдут к прениям.

Ранее в ходе рассмотрения дела суд выслушал показания потерпевшего. По версии DJ Smash, не приняв отказа в просьбе сделать еще несколько селфи после серии фотографий, Ванкевич схватил музыканта за шею, после чего они вместе упали на пол. Когда же DJ Smash поднялся, его дважды ударил в висок и в челюсть Телепнев. От сильных ударов потерпевший снова упал на пол, где его продолжили избивать ногами.

Сами обвиняемые уже после исследования всех доказательств со стороны обвинения частично признали свою вину в суде.

"Возможно, я нанес удар первому попавшему человеку. Так получилось, что это был Ширман. Я частично признаю свою вину, но не согласен с квалификацией обвинения — не было предварительного сговора и хулиганских побуждений. Я просто защищал друга", — заявлял Телепнев.

Ванкевич также частично согласился с показаниями DJ Smash. «Я допускаю, что рефлекторно схватил Ширмана, когда я падал. Я согласен с тем, что был навязчивым с этим селфи», — заявлял Ванкевич.

В ходе дачи показаний оба обвиняемых извинились перед стороной потерпевшего, указав на то, что конфликт произошел случайно и не был намеренной акцией против DJ Smash. Телепнев и Ванкевич также подчеркнули, что они не избивали ногами диджея.

Публичных извинений в свой адрес музыкант не услышал — во время дачи показаний обвиняемыми пострадавшего в зале не было, поскольку ранее он попросил у суда освободить его от дальнейшего участия в процессе, доверив это своим представителям. Перед тем, как удалиться, DJ Smash заявил, что Телепнев и Ванкевич заслуживают сурового наказания, связанного с реальным лишением свободы. По его мнению, «лишь это позволит им реально осознать содеянное».