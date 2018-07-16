Для обвиняемых в избиении DJ Smash попросили 3,5 года

Обвинение попросило 3,5 года заключения для обвиняемых в избиении DJ Smash

В понедельник Ленинский районный суд Перми продолжил рассмотрение уголовного дела об избиении DJ Smash, в котором обвиняются экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич . Судебный процесс начался 29 июня, трижды в нем были объявлены длительные перерывы. Первый был связан с неявкой потерпевшего, второй перерыв был назначен перед дачей показаний обвиняемыми, третий — после завершения допроса всех участников конфликта и свидетелей. В понедельник в суде состоялись прения сторон.

В своем выступлении гособвинитель Мамошина еще раз напомнила обстоятельства произошедшего конфликта. По версии следствия, в феврале в пермском ночном клубе "Дом Культуры" Телепнев и Ванкевич избили Андрея Ширмана (DJ Smash). Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели. По факту случившегося было заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (статья 112 УК РФ).

Мамошина обратила внимание на то, что данные в ходе судебных заседаний показания потерпевшего и свидетелей были последовательны и непротиворечивы. Из них следует, что Телепнев первым нанес два удара DJ Smash, от которых музыкант упал, а после нападавшего поддержал Ванкевич. Гособвинение не нашло никаких причин со стороны DJ Smash напрасно оговаривать подсудимых и воспользоваться этим конфликтом в качестве пиара.

"Прошу признать подсудимых виновными и назначить им наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", — заявила гособвинитель. По мнению представителя прокуратуры, в данном обвинении учтены все смягчающие обстоятельства (положительные характеристики обвиняемых, наличие двух детей у Телепнева).

"Подсудимые неоднократно меняли показания, чтобы избежать наказания. Извинения были принесены ими только через 5 месяцев и лишь под давлением неоспоримых доказательств", — отметил адвокат DJ Smash Константин Орлов.

Сторона защиты в своих выступлениях попыталась оспорить квалификацию уголовного дела. По мнению адвокатов, драка с DJ Smash произошла не из хулиганских побуждений — Телепнев якобы защищал друга, а Ванкевич сам получил травмы. Защита обвиняемых обратила внимание на то, что показаниях DJ Smash и основного свидетеля — спутницы музыканта Евгении Володиной — не согласуются с заключением медиков: врачи констатировали один кровоподтек на теле Ширмана, что говорит лишь об одном ударе, а не о многочисленных.

При этом оба подсудимых в ходе заседания отказались от выступлений в прениях, однако воспользовались правом последнего слова.

Телепнев, обращаясь к участникам процесса, попросил прощения у потерпевшего и напомнил о том, что у него есть дети, о которых он не сможет заботиться, если будет лишен свободы. "Искренне и глубоко сожалению о том, что произошло в этот вечер. Я с 15 лет занимаюсь общественной деятельностью и могу принести еще много пользы нашему обществу", — сказал Телепнев.

Ванкевич признал, что "не знал, что эти действия обернутся такими последствиями". "Прошу и надеюсь на нестрогое наказание", — заявил он.

Сам DJ Smash считает, что Телепнев и Ванкевич заслуживают сурового наказания, связанного с реальным лишением свободы. По его мнению, "лишь это позволит им реально осознать содеянное".