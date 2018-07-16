Экс-глава района в Омской области ответит за незаконно выданное жильё

Омской области экс-глава района выплатит более 27 миллионов рублей. Прокурор Знаменского района Омской области обратился с апелляцией на решение районного суда, который посчитал, что сумму ущерба определить невозможно.

Напомним, что экс-глава района в сговоре со своим подчинённым незаконно изменил статус специализированного жилищного фонда свыше 20 квартир и выделил их тому, кому посчитал нужным. Ровно так же чиновник оформил в свою собственность муниципальную трёхкомнатную квартиру.

Суд признал бывшего главу муниципального района виновным и назначил ему четыре года лишения свободы в колонии строгого режима . Более того, экс-глава вернул свою квартиру в муниципальную собственность.

Однако прокурор обратился с другим иском — возместить ещё 27 миллионов рублей, в котором райсуд отказал, но прокурор оспорил его в суде высшей инстанции.

Омский облсуд отменил решение Знаменского и принял решение: ответчик обязан выплатить свыше 27 млн рублей в качестве возмещения ущерба, причинённого преступлением.