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Экс-глава района в Омской области ответит за незаконно выданное жильё
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Экс-глава района в Омской области ответит за незаконно выданное жильё 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В Омской области экс-глава района выплатит более 27 миллионов рублей. Прокурор Знаменского района Омской области обратился с апелляцией на решение районного суда, который посчитал, что сумму ущерба определить невозможно.
Напомним, что экс-глава района в сговоре со своим подчинённым незаконно изменил статус специализированного жилищного фонда свыше 20 квартир и выделил их тому, кому посчитал нужным. Ровно так же чиновник оформил в свою собственность муниципальную трёхкомнатную квартиру.
Суд признал бывшего главу муниципального района виновным и назначил ему четыре года лишения свободы в колонии строгого режима. Более того, экс-глава вернул свою квартиру в муниципальную собственность.
Однако прокурор обратился с другим иском — возместить ещё 27 миллионов рублей, в котором райсуд отказал, но прокурор оспорил его в суде высшей инстанции.
Омский облсуд отменил решение Знаменского и принял решение: ответчик обязан выплатить свыше 27 млн рублей в качестве возмещения ущерба, причинённого преступлением.
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