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Экс-глава района Омской области заплатит 27 миллионов за квартиры
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Экс-глава района Омской области заплатит 27 миллионов за квартиры 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Бывший руководитель Знаменского района Василий Дюборев уже наказан лишением свободы — теперь ему предстоит возместить ущерб, связанный с незаконным предоставлением жилья. О ситуации сегодня, 16 июля, рассказали в прокуратуре Омской области.
— Прокурор Знаменского района обратился в суд с иском в защиту интересов района. Ущерб, причиненный преступлением, превысил 27 млн руб., — отметили в надзорном ведомстве.
Суд выяснил, что чиновник незаконно изменил статус свыше 20 жилых помещений спецжилфонда. После этого жилье получили граждане, не признанные нуждающимися. Они недвижимость. Самому главе по той же схеме «перепала» трехкомнатная квартира.
Василия Дюборева признали виновным в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий и присвоении с использованием служебного положения в особо крупном размере. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
— В целях признания приватизации, осуществленной экс-чиновником, незаконной и возвращения квартиры в муниципальную собственность прокурор Знаменского района направил иск в суд. В ходе рассмотрения иска бывший глава добровольно удовлетворил требования, кывартира снова стала муниципальной, — пояснили в прокуратуре.
Надзорное ведомство требовало, чтобы чиновник возместил ущерб за другие квартиры, однако Знаменский суд в этом отказал. В апелляционном порядке Омский областной суд принял новое решение. Василий Дюборев будет обязан выплатить свыше 27 млн руб. в качестве возмещения ущерба, причиненного преступлением.
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