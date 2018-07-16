Экс-глава омского муниципалитета заплатит 27 млн рублей за махинации с квартирами 

ОМСК, 16 июля. /ТАСС/. Бывший глава Знаменского района Омской области выплатит по постановлению суда более 27 млн рублей за незаконное выделение и приватизацию более 20 муниципальных квартир, сообщил ТАСС старший помощник прокурора региона Дмитрий Павленко. В настоящий момент бывший чиновник отбывает срок за свое преступление.
"Омский областной суд по иску прокурора принял решение обязать бывшего главу Знаменского района выплатить свыше 27 млн рублей в качестве возмещения ущерба, который чиновник нанес своим преступлением местному бюджету", — сообщил Павленко.
Он уточнил, что бывший руководитель района незаконно выделил более 20 квартир лицам, которые не являлись нуждающимися в улучшении жилищных условий. Аналогичным образом чиновник оформил и на себя муниципальную трехкомнатную квартиру. «В последствии все эти лица приватизировали полученную собственность. Общая сумма ущерба превысила 30 млн рублей», — подчеркнул представитель прокуратуры.
Ранее суд приговорил экс-главу района за превышение должностных полномочий и присвоение с использованием служебного положения к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. «Свою квартиру бывший чиновник добровольно переоформил в муниципальную собственность, оставшийся ущерб теперь будет взыскан по решению суда», — подытожил Павленко.