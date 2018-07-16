Ещё
Экс-глава омского муниципалитета заплатит 27 млн рублей за махинации с квартирами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-глава омского муниципалитета заплатит 27 млн рублей за махинации с квартирами 

ТАСС 1 час назад
Фото: Континент Сибирь Online
ОМСК, 16 июля. /ТАСС/. Бывший глава Знаменского района Омской области выплатит по постановлению суда более 27 млн рублей за незаконное выделение и приватизацию более 20 муниципальных квартир, сообщил ТАСС старший помощник прокурора региона Дмитрий Павленко. В настоящий момент бывший чиновник отбывает срок за свое преступление.
"Омский областной суд по иску прокурора принял решение обязать бывшего главу Знаменского района выплатить свыше 27 млн рублей в качестве возмещения ущерба, который чиновник нанес своим преступлением местному бюджету", — сообщил Павленко.
Он уточнил, что бывший руководитель района незаконно выделил более 20 квартир лицам, которые не являлись нуждающимися в улучшении жилищных условий. Аналогичным образом чиновник оформил и на себя муниципальную трехкомнатную квартиру. «В последствии все эти лица приватизировали полученную собственность. Общая сумма ущерба превысила 30 млн рублей», — подчеркнул представитель прокуратуры.
Ранее суд приговорил экс-главу района за превышение должностных полномочий и присвоение с использованием служебного положения к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. «Свою квартиру бывший чиновник добровольно переоформил в муниципальную собственность, оставшийся ущерб теперь будет взыскан по решению суда», — подытожил Павленко.
ТАСС: последние новости
В Дагестане возбудили дело в отношении мужчины, открывшего стрельбу на свадьбе Фигуру волка Забиваки украли с шоссе в Петербурге К задержанным активистам Pussy Riot допустили адвоката
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России оценили неожиданное решение Франции114
«Теперь мяч на стороне США»278
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму131
«Кортеж» Путина в Хельсинки, парализованный Крым и другие события дня15
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым424
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение