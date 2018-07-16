Экс-глава омского муниципалитета заплатит 27 млн рублей за махинации с квартирами

ОМСК , 16 июля. / ТАСС /. Бывший глава Знаменского района Омской области выплатит по постановлению суда более 27 млн рублей за незаконное выделение и приватизацию более 20 муниципальных квартир, сообщил ТАСС старший помощник прокурора региона Дмитрий Павленко . В настоящий момент бывший чиновник отбывает срок за свое преступление.

"Омский областной суд по иску прокурора принял решение обязать бывшего главу Знаменского района выплатить свыше 27 млн рублей в качестве возмещения ущерба, который чиновник нанес своим преступлением местному бюджету", — сообщил Павленко.

Он уточнил, что бывший руководитель района незаконно выделил более 20 квартир лицам, которые не являлись нуждающимися в улучшении жилищных условий. Аналогичным образом чиновник оформил и на себя муниципальную трехкомнатную квартиру. «В последствии все эти лица приватизировали полученную собственность. Общая сумма ущерба превысила 30 млн рублей», — подчеркнул представитель прокуратуры