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В Омске наркоман, «проглотивший» арматуру, зарезал свою бабушку
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

В Омске наркоман, «проглотивший» арматуру, зарезал свою бабушку 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Петр Сахнюк ножом проткнул шею 87-летней старушке и попытался доказать, что это не он. О происшедшем рассказали следователи СК РФ по Омской области. Убийство произошло 14 марта. 28-летний Петр Сахнюк купил через интернет наркотики.
— После употребления у него начались галлюцинации, ему показалось, что он проглотил кусок арматуры. Была вызвана скорая помощь. Поздно ночью, вернувшись из больницы, Сахнюк в ответ на претензии больной 87-летней бабушки нанес старушке удар ножом в шею, причинив смерть, — рассказали в следкоме.
После этого обвиняемый позвонил по телефону экстренного вызова и сообщил, что обнаружил бабушку мертвой. Однако следствие доказало ложность его показаний.
Сахнюк заключен под стражу. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии. Уголовное дело направлено в Омский областной суд для рассмотрения.
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