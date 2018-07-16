В Омске наркоман, «проглотивший» арматуру, зарезал свою бабушку

Петр Сахнюк ножом проткнул шею 87-летней старушке и попытался доказать, что это не он. О происшедшем рассказали следователи СК РФ по Омской области . Убийство произошло 14 марта. 28-летний Петр Сахнюк купил через интернет наркотики.

— После употребления у него начались галлюцинации, ему показалось, что он проглотил кусок арматуры. Была вызвана скорая помощь. Поздно ночью, вернувшись из больницы, Сахнюк в ответ на претензии больной 87-летней бабушки нанес старушке удар ножом в шею, причинив смерть, — рассказали в следкоме.

После этого обвиняемый позвонил по телефону экстренного вызова и сообщил, что обнаружил бабушку мертвой. Однако следствие доказало ложность его показаний.

Сахнюк заключен под стражу. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии. Уголовное дело направлено в Омский областной суд для рассмотрения.