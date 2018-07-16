Житель Екатеринбурга притворился братом, чтобы не платить алименты

По данным ведомства, должник обязан платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына в размере 1/4 со всех видов заработка, однако он скрывался и предоставлял недостоверную информацию о своей работе.

"При выходе судебного пристава по адресу регистрации должника, последний представился «братом» неплательщика и утверждал, что его «брат-должник» не проживает по данному адресу. Однако опрос судебным приставом соседей алиментщика показал, что мнимый «брат» и есть сам должник", — говорится в сообщении.

Судебный пристав-исполнитель Верх-Исетского районного отдела составил административный протокол в отношении должника за неуплату средств на содержание ребенка. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток, добавили в региональном УФССП.