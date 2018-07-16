Ещё
Житель Екатеринбурга притворился братом, чтобы не платить алименты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Екатеринбурга притворился братом, чтобы не платить алименты 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Суд в Екатеринбурге арестовал на десять суток мужчину, который представился приставам собственным братом, чтобы избежать погашения долга по алиментам, сообщает в понедельник пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
По данным ведомства, должник обязан платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына в размере 1/4 со всех видов заработка, однако он скрывался и предоставлял недостоверную информацию о своей работе.
"При выходе судебного пристава по адресу регистрации должника, последний представился «братом» неплательщика и утверждал, что его «брат-должник» не проживает по данному адресу. Однако опрос судебным приставом соседей алиментщика показал, что мнимый «брат» и есть сам должник", — говорится в сообщении.
Судебный пристав-исполнитель Верх-Исетского районного отдела составил административный протокол в отношении должника за неуплату средств на содержание ребенка. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток, добавили в региональном УФССП.
Последние новости
Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО Президент Хорватии выступила против изоляции России Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина376
Туринская плащаница оказалась подделкой143
Грудинин развелся70
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»376
Рабочие устроили массовую драку из‐за зарплаты45
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение