Ещё
В Екатеринбурге отец устроил спектакль, чтобы не платить алименты сыну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге отец устроил спектакль, чтобы не платить алименты сыну 

АиФ Урал 19 минут назад
Фото: АиФ Урал
Мужчина притворился своим братом, когда к нему нагрянули судебные приставы, об этом сообщает в понедельник, 16 июля, «АиФ-Урал».
Как сообщают в пресс-службе УФССП по Свердловской области, мужчина задолжал своему сыну крупную сумму денег в качестве алиментов. По решению суда он должен был выплачивать ребенку 1/4 от всех видов заработка, однако этого не делал. Игнорируя официальные предупреждения, он уклонялся от явки к судебным приставам, скрывался и предоставлял неверную информацию.
Чтобы привлечь отца к ответственности, приставы выехали по месту его регистрации. Однако мужчина, увидев правоохранителей, представился братом должника и стал уверять, что сам горе-отец в этом доме не живет. Однако судебные приставы не отсутпили и провели опрос среди соседей. В результате этого и удалось выяснить, что мужчина, представившийся братом, и есть должник.
В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей». Суд признал горе-отца виновным и назначил ему 10 суток ареста. Если мужчина не одумается и не начнет выплачивать алименты сыну, ему грозит уголовное наказание.
АиФ Урал: последние новости
«Молитесь». На Урале коллекторы угрожали должникам заразить их детей СПИДом Кто такой директор «Золушки» и почему его увольнение ничего не решит Кто такой новый начальник ГУ ФСИН Федоров и что от него ждут
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разозлился на Путина из-за видео155
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»104
Глава Хорватии вступилась за Россию97
Лепс опозорился на свадьбе друга
Песков рассказал о новом российском оружии110
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение