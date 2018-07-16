В Екатеринбурге отец устроил спектакль, чтобы не платить алименты сыну

Мужчина притворился своим братом, когда к нему нагрянули судебные приставы, об этом сообщает в понедельник, 16 июля, «АиФ-Урал»

Как сообщают в пресс-службе УФССП по Свердловской области, мужчина задолжал своему сыну крупную сумму денег в качестве алиментов. По решению суда он должен был выплачивать ребенку 1/4 от всех видов заработка, однако этого не делал. Игнорируя официальные предупреждения, он уклонялся от явки к судебным приставам, скрывался и предоставлял неверную информацию.

Чтобы привлечь отца к ответственности, приставы выехали по месту его регистрации. Однако мужчина, увидев правоохранителей, представился братом должника и стал уверять, что сам горе-отец в этом доме не живет. Однако судебные приставы не отсутпили и провели опрос среди соседей. В результате этого и удалось выяснить, что мужчина, представившийся братом, и есть должник.

В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей». Суд признал горе-отца виновным и назначил ему 10 суток ареста. Если мужчина не одумается и не начнет выплачивать алименты сыну, ему грозит уголовное наказание.