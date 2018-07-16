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В Барнауле судят женщину за убийство сестры на глазах у детей
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В Барнауле судят женщину за убийство сестры на глазах у детей 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
40-летняя жительница Барнаула обвиняется в убийстве родной сестры. Преступление было совершено на глазах у детей, сообщает региональный следственный комитет.
Инцидент произошел 17 марта 2018 года в квартире, которую снимала женщина вместе со своей сестрой. В ходе распития алкоголя между родственницами произошел конфликт, и обвиняемая на глазах у своего 13-летнего сына и 9-летней племянницы задушила женщину. Своего сына она попросила помочь избавиться от тела. Женщина вынесла сестру на улицу, где планировала сжечь.
У обвиняемой была судимость за кражу, к тому же она не имеет постоянного места жительства.
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