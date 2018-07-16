Внимание, убийца! В Татарстане ищут душегуба из Башкирии

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Директор фирмы из Уфы сядет за хищение 11 миллионов бюджетных рублей

"Мертвые души": чиновник из Башкирии создавал фиктивные вакансии и получал за них зарплату

Следил за знакомой: в Уфе навязчивый поклонник пойдет под суд за установку «жучка»