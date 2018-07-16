Внимание, убийца! В Татарстане ищут душегуба из Башкирии 

Фото предполагаемого убийцы
В городе Мензелинк, в Татарстане ищут убийцу 85 — летней Козыревой Н. П, тело которой, с признаками насильственной смерти нашли 9го июля.
В убийстве бабушки подозревается 50 -летний Ямалов Ирек Фаназифович, уроженец деревни Ванышево, Бураевского района Башкирии. Мужчина ранее был неоднократно судим за грабежи и изнасилования.
Приметы подозреваемого: рост 160-165 см, носит очки.
Если у вас имеется информация о местоположении предполагаемого убийцы, сообщите об этом в отдем МВД Мензелинского района по телефонам: (8-85555) 3-29-85, 3-29-05, 3-28-06, +79869100101