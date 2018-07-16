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Жительницу Омской области подозревают в убийстве сожителя топором
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Жительницу Омской области подозревают в убийстве сожителя топором 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
54-летний мужчина скончался от полученных травм, не совместимых с жизнью. По информации пресс-службы СУ СКР по Омской области, инцидент произошел вчера, 15 июля, в селе Николаевка Черлакского района. 57-летнюю местную жительницу подозревают в совершении преступления по ст. 105 УК РФ.
Следствие установило, что женщина может быть причастна к убийству, ее задержали. Они предполагают, что местная жительница взяла в руки топор и из-за личной неприязни ударила по голове своего сожителя, который спал. Травмы оказались смертельными.
Расследование уголовного дела продолжается. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством, чтобы подозреваемую заключили под стражу.
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