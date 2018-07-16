Жительницу Омской области подозревают в убийстве сожителя топором

54-летний мужчина скончался от полученных травм, не совместимых с жизнью. По информации пресс-службы СУ СКР по Омской области, инцидент произошел вчера, 15 июля, в селе Николаевка Черлакского района. 57-летнюю местную жительницу подозревают в совершении преступления по ст. 105 УК РФ.

Следствие установило, что женщина может быть причастна к убийству, ее задержали. Они предполагают, что местная жительница взяла в руки топор и из-за личной неприязни ударила по голове своего сожителя, который спал. Травмы оказались смертельными.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством, чтобы подозреваемую заключили под стражу.