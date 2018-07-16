За долги у ярославца отобрали двухкомнатную квартиру

Квартиру продали с торгов

Чтобы взять кредит в банке, ярославцу пришлось заложить свою двухкомнатную квартиру. Мужчина получил на руки 600 тысяч рублей. Но отдать деньги не смог. Тогда на его квартиру наложили арест, а чуть позже продали с торгов за 1,4 миллиона рублей.