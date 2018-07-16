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Браконьеров поймали ночью с оружием в приморском нацпарке «Земля леопарда»
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Браконьеров поймали ночью с оружием в приморском нацпарке «Земля леопарда» 

360tv.ru 1 час назад
В национальном парке «Земля леопарда» госинспекторы задержали двух браконьеров, которые вышли на охоту ночью. Двух местных жителей задержали до начала охоты. Об этом сообщил «Интерфакс».
Правоохранители изъяли у злоумышленников карабин, гладкоствольное ружье, оптику, боеприпасы и мощные фонари. Государственные инспекторы передали правонарушителей сотрудникам полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная охота» УК РФ. Санкции статьи предусматривают до двух лет исправительных работ или штраф до 200 тысяч рублей.
В нацпарке «Земля леопарда» подготовили новый маршрут для пеших и велосипедных прогулок. Для туристов оборудованы места для отдыха и установлены навигационные знаки.
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