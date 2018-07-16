Браконьеров задержали в одном из нацпарков в Приморье

В национальном парке «Земля Леопарда» государственные инспекторы в ходе спецоперации задержали двух браконьеров, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Инспекторы получили наводку на браконьеров, поэтому к спецоперации они подготовились заранее, сделав в парке «капкан». Задержание охотников произошло еще до начала охоты.