Догхантеры отравили собак в приюте в Иркутской области

Неизвестные отравили 13 собак в питомнике для животных в городе Бодайбо Иркутской области . Об этом сообщается в группе организаторов приюта в соцсети Instagram.

По информации волонтеров, инцидент произошел 13 июля. Неустановленные лица проникли на территорию питомника и разбросали отраву.

«13 из 15 собак вчера скончались. В ужасных муках, в судорогах, с кровоизлияниями во внутренние органы, с пеной у рта и кровоизлияниями через нос», — отмечают волонтеры.

Зоозащитники вызвали полицию. Трупы отвезли на ветеринарную станцию, сделали вскрытие. Врачи обнаружили кровоизлияния в легкие, желудок и предположили, что собак отравили крысиным ядом. Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку.

Напомним, в декабре 2017 года Госдума приняла поправки в Уголовный (УК) и Уголовно-процессуальный (УПК) кодексы РФ , ужесточающие ответственность за жестокое обращение с животными. Наказание за это теперь предусматривается от штрафа в размере до 80 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 3 лет. Вводится также возможность назначения судом обязательных работ на срок до 360 часов или исправительных работ на срок до одного года.