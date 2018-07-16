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Догхантеры отравили собак в приюте в Иркутской области
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Догхантеры отравили собак в приюте в Иркутской области 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Неизвестные отравили 13 собак в питомнике для животных в городе Бодайбо Иркутской области. Об этом сообщается в группе организаторов приюта в соцсети Instagram.
По информации волонтеров, инцидент произошел 13 июля. Неустановленные лица проникли на территорию питомника и разбросали отраву.
«13 из 15 собак вчера скончались. В ужасных муках, в судорогах, с кровоизлияниями во внутренние органы, с пеной у рта и кровоизлияниями через нос», — отмечают волонтеры.
Зоозащитники вызвали полицию. Трупы отвезли на ветеринарную станцию, сделали вскрытие. Врачи обнаружили кровоизлияния в легкие, желудок и предположили, что собак отравили крысиным ядом. Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку.
Напомним, в декабре 2017 года Госдума приняла поправки в Уголовный (УК) и Уголовно-процессуальный (УПК) кодексы РФ, ужесточающие ответственность за жестокое обращение с животными. Наказание за это теперь предусматривается от штрафа в размере до 80 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 3 лет. Вводится также возможность назначения судом обязательных работ на срок до 360 часов или исправительных работ на срок до одного года.
Добавим, по данным ГУ МВД, за прошлый год в Иркутской области было возбуждено четыре уголовных дела по факту жестокого обращения с животными. Преступления выявлены в Тулунском, Тайшетском, Нукутском районах и в Иркутске.
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