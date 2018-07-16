Иностранцы лишатся свободы за незаконный вылов кальмара в Приморье 

, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Капитан рыболовецкого судна (мотобота) вместе с находившимися там четырьмя соотечественниками, , незаконно пересек границу. На территории Приморья экипаж судна незаконно осуществил вылов кальмара Тихоокеанского в количестве свыше 1,8 тысяч особей.
О незаконной добыче кальмара в правоохранительные органы сообщили местные жители.
Суд признал подсудимых виновными в совершении указанных преступлений и назначил. Всем фигурантам для отбывания наказания определена колония-поселение.