По делу о гибели царской семьи ученые исследуют около двух тысяч документов

"После завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу будет принято итоговое процессуальное решение", — сказала Петренко.

По ее словам, к производству данных экспертиз привлечены видные ученые. Они, добавила Петренко, изучают и систематизируют около 2 тысяч документальных первоисточников, в том числе обнаруженных в 2017-2018 годах в зарубежных архивах и музеях и никем не исследованных.