Ещё
В Британии учителя-насильника посадили спустя 30 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Великобритании спустя 30 лет посадили учителя-насильника 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Джеймс Хазбанд West Sussex County Times
Бывший учитель школы-интерната Chris’s Hospital в британском графстве Уэст-Сассекс приговорен к 17 годам заключения за сексуальное преступление, совершенное около 30 лет назад. Об этом сообщает West Sussex County Times.
68-летнего Джеймса Хазбанда осудили на 12,5 лет за изнасилование в 1990 году 14-летней ученицы и еще на четыре с половиной года за пять случаев сексуального домогательства.
Как передает New York Post, перед изнасилованием мужчина говорил своей жертве что прошел процедуру вазектомии и не может иметь детей.
Хазбанд преподавал в школе историю, и, как стало известно суду, выбрал жертву так как она была «очень воспитанной и уязвимой». Впоследствии у пострадавшей развилась анорексия, склонность к суициду и саморазрушению.
Следствию стало известно, что девушка обратилась за помощью к школьному священнику Гэри Добби, который также вступил с ней в интимную связь без ее согласия. Ему предъявили обвинения в растлении восьми малолетних в возрасте от 12 лет. Приговор ему пока не вынесли.
По словам полиции, девушка «проявила большую храбрость», обратившись в полицию лишь годы спустя в 2016-м.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В отравлении Скрипалей заподозрили «агентов ГРУ»25
«Педофил»: Маск разозлился на тайского дайвера13
Лепс не успел за фонограммой21
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Видео
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение