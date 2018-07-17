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Бывшая сотрудница хабаровской больницы задержана за ложное сообщение о бомбе в здании
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Бывшая сотрудница хабаровской больницы задержана за ложное сообщение о бомбе в здании 

ТАСС 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
ХАБАРОВСК, 17 июля. /ТАСС/. Полиция в Хабаровске задержала по подозрению в сообщении о ложном минировании краевой больницы бывшую сотрудницу учреждения, уволенную по отрицательным мотивам. Об этом сообщило во вторник региональное управление МВД.
Как сообщили ТАСС в больнице, пациентам из-за сообщения о бомбе пришлось провести на улице два часа. Сотрудники полиции, обследовавшие здание, не нашли никаких взрывных устройств.
"В дежурную часть УМВД России по Хабаровску поступило сообщение от неизвестного об опасности для посетителей и пациентов одной из больниц краевого центра
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по городу Хабаровску по подозрению в совершении противоправного деяния задержана 41-летняя хабаровчанка", — говорится в сообщении.
Проводится проверка.
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