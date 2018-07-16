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Суд в Москве в понедельник огласит приговор лидеру секты «богу Кузе»
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Суд в Москве в понедельник огласит приговор лидеру секты «богу Кузе» 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пресненский суд в понедельник огласит приговор лидеру секты Андрею Попову, именующему себя «богом Кузей», сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 14.00 мск.
Ранее прокурор запросил Попову семь лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на два года. Другим фигурантам гособвинитель попросила назначить от пяти до шести лет, отметив, что их вина была полностью доказана.
Попову вменяют части 1 статьи 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Следствием установлено, что в сентябре 2007 года обвиняемый Андрей Попов, известный как «бог Кузя», создал секту, деятельность которой была связана с причинением вреда здоровью граждан. Он также привлек к руководству религиозным объединением ряд лиц, которым сообщил о своих намерениях.
Во время оперативных мероприятий в московских квартирах пособников Попова были изъяты денежные средства, а также специфическая литература и экзотические животные. Кроме того, были изъяты компьютеры и тетради с «бухгалтерскими записями», свидетельствующие о противоправном завладении денежными средствами граждан.
Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, подсудимый Попов создал «некоммерческую организацию, посягающую на личность и права граждан под видом осуществления религиозной деятельности».
"Он воспользовался доверием священников Русской православной церкви и получил право от имени церкви участвовать в выставках и других мероприятиях. Затем он создал религиозное объединение «бог Кузя», проводил идеологическую обработку его участников", — отметила гособвинитель.
По ее словам, организация отличалась жесткой внутренней иерархией и наказанием непослушных участников. «Обряды сопровождались противоправными действиями — применением насилия за неповиновение», — рассказала прокурор. Попов, по данным обвинения, наносил потерпевшим от 100 до 1,2 тысячи ударов «плеткой, резиновым тапком, кожаным ремнем и руками».
Помимо этого, подсудимым вменяется мошенничество на 7,3 миллиона рублей. В начале 2018 года Пресненский суд полностью прекратил дело за истечением срока давности по части 3 статьи 239 УК РФ (участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан) в отношении двух фигурантов, частично — еще трех. Таким образом, две подсудимые освобождены от ответственности полностью, еще у троих осталось лишь обвинение в мошенничестве. Свою вину никто из фигурантов не признает.
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